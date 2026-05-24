MAFALDA BEATRIZ DELLA MAGGIORA VIUDA DE RUSO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 23 de mayo de 2026 a los 84 años. Su hija Mirta Ruso; sus nietos Ignacio, Sofia, Oriana y Abril Llorente, Barbara Ruso; sus nietos políticos Luisina, Federico, Omar y Pablo. Familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento. VELATORIO: España 2942, Departamento "C". Comienza domingo 24 a las 10:00, finaliza a las 14. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Lomas De Paz, lunes 25 a las 10:30. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC. Vecina del barrio San Vicente, nacida en Tandil. Jubilada y pensionada.