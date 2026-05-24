MAFALDA BEATRIZ DELLA MAGGIORA VIUDA DE RUSO (Q.E.P.D.) | Infoeme
Domingo 24 de Mayo 2026 - 11:48hs
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Olavarría
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 - 24 de Mayo de 2026 | 10:17

MAFALDA BEATRIZ DELLA MAGGIORA VIUDA DE RUSO (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 23 de mayo de 2026 a los 84 años. Su hija Mirta Ruso; sus nietos Ignacio, Sofia, Oriana y Abril Llorente, Barbara Ruso; sus nietos políticos Luisina, Federico, Omar y Pablo. Familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento. VELATORIO: España 2942, Departamento "C".  Comienza domingo 24 a las 10:00, finaliza a las 14. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Lomas De Paz, lunes 25 a las 10:30. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC. Vecina del barrio San Vicente, nacida en Tandil. Jubilada y pensionada.

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