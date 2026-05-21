MARÍA CELIA ABALO DE ROLDÁN (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 21 de mayo de 2026 a los 67 años. Su esposo Atilio Pablo Roldán; sus hijos Carolina, Eugenia, Alejandra y Pablo; su hermana Graciela; sus hijos políticos; sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E", comienza el jueves a las 10:30, horario de cierre a confirmar. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, viernes a las 8:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio PYM, nacida en Olavarría. Jubilada.