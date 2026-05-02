FACUNDA ROSA PEREYRA VIUDA DE AVILA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 2 de mayo de 2026 a los 88 años. Sus hijos Blanca Sanchez, Rosa Sanchez, Betty Sanchez, Gladys Avila, Miguel Avila y Lorena Avila. Sus nietos Hernan, Esteban, Emiliano, Emanuel, Franco, Evelyn, Micaela, Magali, Sergio, Marcelo, David, Daiana, Nadia, Jonathan. Sus bisnietos. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Colonia Hinojo, domingo 3/5 a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Sierra Chica, nacida en San Luis. Jubilada y pensionada.