EMILIO NESELIS (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 10 de mayo de 2026 a los 86 años. Su esposa María Marta Guttlein. Sus hijos Nelson, Diego, Cristian, Vanessa y Romina Neselis. Sus hijos políticos son Monica Ledesma, Viviana Saracho, Patricia Cardozo, Jose Ventura y Damian Rey. Sus nietos Nicolás, Romina, Camila, Leandro, Luciano, Lautaro, Emilia, Julieta y Ciro. Sus nietos políticos. Su bisnieta Helena. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “C”. El velatorio comienza hoy a las 17 horas, cierra a las 0:00 horas y reabre éste Lunes 11 a las 8:00 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, lunes 11 de Mayo a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Barrio Norte, nacido en Coronel Charlone - Buenos Aires. Jubilado de Impregilo.