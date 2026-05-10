EMILIO NESELIS (Q.E.P.D.) | Infoeme
Domingo 10 de Mayo 2026 - 11:05hs
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Olavarría
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 - 10 de Mayo de 2026 | 10:37

EMILIO NESELIS (Q.E.P.D.)

 Falleció en Olavarría el 10 de mayo de 2026 a los 86 años. Su esposa María Marta Guttlein. Sus hijos Nelson, Diego, Cristian, Vanessa y Romina Neselis. Sus hijos políticos son Monica Ledesma, Viviana Saracho, Patricia Cardozo, Jose Ventura y Damian Rey. Sus nietos Nicolás, Romina, Camila, Leandro, Luciano, Lautaro, Emilia, Julieta y Ciro. Sus nietos políticos. Su bisnieta Helena. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “C”.  El velatorio comienza hoy a las 17 horas, cierra a las 0:00 horas y reabre éste Lunes 11 a las 8:00 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, lunes 11 de Mayo a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Barrio Norte, nacido en Coronel Charlone - Buenos Aires. Jubilado de Impregilo.  

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