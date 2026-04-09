Bolivarense fue encontrado muerto en un establecimiento rural

Un hombre de 50 años fue encontrado sin vida este miércoles en un establecimiento rural de la zona de Andant, partido de Daireaux. Tras el trabajo del personal del CPR y de Policía Científica, se confirmaron algunas cuestiones que ya se barajaban como información extraoficial: el hombre, identificado como Javier Piñel, era oriundo de Bolívar y la causa de su deceso se debió a una "hemorragia digestiva".

Así lo determinó la correspondiente operación de autopsia, la cual descartó cualquier otro tipo de hipótesis, y fue concordante con los dichos de los testigos, específicamente sus compañeros de trabajo.

Estos oportunamente aseguraron que en la noche previa al fallecimiento habían cenado con Piñel y finalizada la ingesta él mismo habría referido sentir un dolor abdominal, razón por la cual, tras tomar algún tipo de antiespasmódico, se dispuso a descansar.

El trágico desenlace se conoció esta mañana al ser hallado muerto. Se cree entonces que todo obedeció a una intoxicación pero ello quedará sujeto a su comprobación en sede judicial.