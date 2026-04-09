Remiseros: "Nos atendieron y escucharon que es lo más importante"

Luego de la protesta de remiseros, el Ejecutivo recibió a representantes de agencias de remis que protestaron para pedir “condiciones iguales” con los choferes de la aplicación Uber. Entregaron un petitorio que fue recibido por la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar y el subsecretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas.

Tras el encuentro entre remiseros y las autoridades, los trabajadores resaltaron que fue “muy positivo” debido a que “nos atendieron y escucharon que es lo más importante”.

Acerca de la respuesta y medidas que se abordarán para resolver el conflicto, detallaron que desde el Municipio les informaron que “van a regularizar a los choferes mediante una Ordenanza que enviarán al Concejo Deliberante en los próximos días”.

Entre los principales puntos se encuentra el pedido de “condiciones igualitarias”, por lo que esperan que los conductores de Uber tengan que tramitar el carnet profesional, seguro de transporte de pasajeros y habilitación municipal para funcionar, según indicaron a este medio los choferes.

Asimismo, indicaron que solicitaron que los autos de aplicación “tengan que estar identificados con el logo de Uber o de la empresa que sea, si hay otras en el futuro”.

Sobre el alcance y detalles de la Ordenanza, resaltaron que “nos la van a enviar en estos días a las agencias para que revisemos los puntos y que se pueda tratar lo antes posible”.

“Esto fue en representación de todos y a la larga es un beneficio general”, sostuvieron.