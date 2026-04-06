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 - 6 de Abril de 2026 | 14:40

Liga Nacional: tras la “Copa Islas Malvinas”, jugaron Ferro y La Unión

Los dos equipos con presencia olavarriense que participaron de la “Copa Islas Malvinas” vieron acción en la noche del domingo en el regreso a la actividad oficial de la Liga Nacional.

Foto: Liga Nacional

La Fase Regular de la máxima categoría del básquet argentino sigue adelante con sus últimas semanas, y luego de su participación en la “Copa Islas Malvinas”, Ferro y La Unión completaron nuevas presentaciones.

 

En Caballito, Ferro Carril Oeste volvió al triunfo. Fue un contundente 100 a 74 ante Argentino en un encuentro que dominó de principio a fin.

 

El “Verdolaga” que tuvo un amplio repertorio de goles entre todos sus jugadores, Alejandro Diez sumó 2 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 1 recupero y 1 tapa en 16:11 minutos en la cancha.

 

Por otro lado, no corrió la misma suerte La Unión que, en su presentación en Santiago del Estero ante Olímpico, cayó 87 a 78.

 

En la “U” no fueron suficientes los 24 puntos de Mariano Marina, goleador del partido. El olavarriense además, sumó 4 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero en 27:45 minutos de juego.

 

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