Talleres para personas mayores en Centros Recreativos

Este lunes comenzaron a funcionar diversos talleres para personas mayores en Centro Recreativos. El Municipio detalló que las propuestas gratuitas funcionarán en distintas sedes de la ciudad y localidades del Partido.

Indicaron que aquellas personas interesadas deberán concurrir directamente a cada sede, en día y horario de cada clase. Desde la Coordinación de Personas Mayores aclararon que la matrícula estará abierta hasta el día 31 de mayo.

Los diversos cursos se dictarán en el Servicio Territorial Nº 1, Sociedad de Fomento “Héctor N. Amoroso”, Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales de Olavarría, NIDO (Villa Magdalena), CIC (Facundo Quiroga) y Museo Hogar Loma Negra.

La oferta abarca talleres de repostería y panificados, peluquería, manualidades y reciclado, pintura en tela, tejido y bordado.

Repostería y panificados: en Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales de Olavarría (Cerrito 3031). Martes de 13 a 17 horas.

Repostería y panificados: en el Servicio Territorial N° 1 (Fassina 1020). Viernes de 13 a 17 horas.

Peluquería: en NIDO Villa Magdalena (Mitre entre Calle 7 y Calle 9). Lunes de 13 a 17 horas.

Peluquería: en Sociedad de Fomento “Héctor N. Amoroso”, (A. Barros entre Deán Funes y Av. Colón). Miércoles de 13 a 17 horas.

Manualidades y reciclado: en Sociedad de Fomento “Roca Merlo” (República del Líbano 2664). Viernes de 13 a 17 horas.

Manualidades y reciclado: en Club La Amistad (Dorrego 4539). Miércoles de 13 a 17 horas.

Pintura en tela: en Sociedad de Fomento “H. N Amoroso”, (A. Barros entre Dean Funes y Av. Colón). Jueves de 14:30 a 17:30 horas.

Pintura en tela: en el Museo Hogar de Loma Negra (Sarmiento y Luciano Fortabat). Viernes de 13 a 17 horas.

Tejido y bordado: en el Museo Hogar de Loma Negra (Sarmiento y Luciano Fortabat). Miércoles de 13 a 17 horas.

Tejido y bordado: en el CIC (B. Houssay 400). Jueves de 13 a 17 horas.

Manualidades y tejido: Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales de Olavarría (Cerrito 3031). Jueves de 13 a 17 horas.