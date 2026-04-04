El Torneo “Semana Santa” fue para Fredes, Lamas, Leiva y Pirola 

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un Fourball Americana 4 jugadores para una única categoría y buen número de participantes.

El equipo integrado por Luis Fredes, José Lamas, Néstor Leiva y Alejandro Pirola se quedó con el primer puesto tras completar la jornada con un total de 125 golpes, marcando la diferencia en una modalidad que premia el juego colectivo.

El segundo lugar fue para Alberto Duarte, Jesús Tamame, Walter Vega y Ricardo Tresarrieu, con 128 golpes, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Walter Gelso, Juan Peruilh, Rubén Dattoli y Antonio Da Silva, con un total de 130 golpes.

Fuente: Prensa CAE