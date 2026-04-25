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TADEO SEBASTIAN BASUALDO CHAVARI “CABEZA” (Q.E.P.D.)

Falleció en Buenos Aires  el 25 de abril de 2026 a los 26 años. Sus padres: Carolina Chavari y Rómulo Sebastián Basualdo; sus hermanos: Micaela, Joaquín, Máximo y Malena. Sus abuelos: María Mercedes, Héctor Raúl, Mari Chavari y Miguel Chavari. Tíos, primos, familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “C”. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal, domingo a las 10:30. Vecino del barrio Pueblo Nuevo, nacido en Olavarría. Empleado de la empresa Alerta.

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