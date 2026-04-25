Domingo con alerta amarilla por ráfagas intensas en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo en Olavarría, que afectará gran parte de la jornada.

Según el organismo, el área será alcanzada por vientos del oeste y sudoeste con velocidades de entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 90 km/h.

La alerta se mantendrá vigente durante la mañana, la tarde y la noche del domingo, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles inconvenientes derivados de las condiciones climáticas.

En paralelo, se prevé un marcado descenso de las temperaturas. Para el domingo se espera una máxima de 13° y una mínima de 9°, mientras que el lunes las condiciones serán aún más frías, con una máxima de 12° y una mínima que podría descender hasta los 2°.

De esta manera, se anticipa el inicio de un período de frío más sostenido en los próximos días en la región.