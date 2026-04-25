Unicen repudió las declaraciones de la concejal libertaria

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) expresó su repudio a las manifestaciones realizadas por la concejal de Olavarría María Eugenia Dumerauf durante la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría del pasado 23 de abril.

A través de un comunicado oficial, el órgano de gobierno universitario calificó los dichos como “falsos de toda falsedad” y aseguró que se encuentran “completamente desvinculados de la realidad” que atraviesa la institución.

Asimismo, señalaron que las declaraciones revisten un carácter “injurioso y calumnioso” hacia el rector Marcelo Aba, quien -destacaron- cuenta con el respaldo de la comunidad universitaria. En ese sentido, afirmaron que los dichos también constituyen un agravio hacia la universidad y el sistema de educación pública en su conjunto.

Desde el Consejo Superior consideraron que se trata de denuncias sin sustento y sostuvieron que este tipo de expresiones buscan desviar la atención del contexto que atraviesa el sistema universitario, marcado por el desfinanciamiento y la paralización de obras clave.

Entre ellas, mencionaron la obra “Aulas y Talleres” de la Facultad de Ciencias de la Salud, cuyo financiamiento -indicaron- fue interrumpido desde el inicio del actual gobierno nacional, lo que impacta de manera significativa en el desarrollo de esa unidad académica.

Finalmente, las autoridades manifestaron su “profunda preocupación” por la gravedad de las declaraciones y exigieron un desagravio por parte de la concejal, tanto hacia el rector como hacia la universidad.

Además, remarcaron la necesidad de que se cumpla con la Ley de Financiamiento del Sistema Universitario Nacional en un contexto que calificaron como crítico para la educación pública.

El comunicado lleva la firma de la vicerrectora de la UNICEN, Alicia Spinello.