Caso Salvaresqui: se confirmó la prisión preventiva de dos acusados

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la prisión preventiva de dos acusados por la brutal agresión a Alan Salvaresqui, ocurrida durante la madrugada del 29 de diciembre de 2025 en Olavarría.

La resolución ratifica la medida que había sido dispuesta en primera instancia por la jueza Fabiana San Román, luego de que la defensa presentará una apelación que finalmente fue rechazada.

Los dos imputados están acusados como coautores penalmente responsables del delito de "tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y la intervención de un menor de edad".

En paralelo, la causa avanza con distintas instancias según la edad de los involucrados. El expediente del menor continúa su tramitación en la Fiscalía N° 17, mientras que la investigación de los mayores está a cargo de la fiscal Paula Serrano, en la Unidad Funcional de Instrucción N° 4.