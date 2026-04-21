Torneo Federal A: Pompei, el destacado de la fecha

La tercera categoría del fútbol argentino completó la 5° fecha en todo el territorio nacional y fue con algunas presencias locales y el estreno de Valentín Pompei como árbitro de la categoría.

Pompei, en compañía de Nicolás Moreno y Agustina Loos fue el encargado de impartir justicia en el duelo entre Kimberley y Olimpo correspondiente a la Zona 4.

El cotejo que no tuvo a futbolistas nacidos en Olavarría fue triunfo 1 a 0 para el “Aurinegro” de Bahía Blanca que continúa con su andar triunfal.

Dentro del mismo grupo, Villa Mitre igualó 0 a 0 ante Santamarina con Pablo Mujica y Carlos Battigelli completando los 90´.

Además, Círculo Deportivo perdió 1 a 0 ante Alvarado en Nicanor Otamendi. Quimey Marín fue titular en el “Papero” y jugó hasta los 19 minutos del segundo tiempo.

En la Zona 1, Nadir Hadad volvió a sumar minutos en Sportivo Las Parejas y fue participe en el gol de la primera victoria del campeonato. Fue triunfo 2 a 1 ante Gimnasia y el olavarriense envió el centro para la segunda conquista.

Por último, Deportivo Rincón no pudo como local y cayó ante Cipolletti por 2 a 1. Nicolás Di Bello ingresó en la primera parte.