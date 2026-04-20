Alerta naranja: no habrá clases en el turno mañana

El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de alerta a naranja para este martes en buena parte de la provincia de Buenos Aires y en consecuencia la Jefatura Distrital de Olavarría determinó la suspensión de las clases en el turno mañana.

El comunicado dice: “Jefatura Distrital de Olavarría, en virtud del alerta naranja emitido por el SMN, suspende las actividades escolares en el turno mañana” y añade que “a las 11 AM se emitirá parte para el turno tarde”.

“Se solicita a la comunidad mantenerse informado por canales oficiales y seguir recomendaciones del mismo tenor” finaliza.

Todo esto a consecuencia del comunicado del tiempo para este martes a través de los canales de información del Municipio, que emitió un “alerta naranja por lluvia para este martes de 6 a 18".

“El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, los cuales podrían ser superados localmente” añade.