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Alerta naranja: no habrá clases en el turno mañana

El SMN elevó el nivel de alerta y en consecuencia Jefatura Distrital de Olavarría determinó este lunes por la noche suspender las actividades escolares en el turno mañana. 

El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de alerta a naranja para este martes en buena parte de la provincia de Buenos Aires y en consecuencia la Jefatura Distrital de Olavarría determinó la suspensión de las clases en el turno mañana.

El comunicado dice: “Jefatura Distrital de Olavarría, en virtud del alerta naranja emitido por el SMN, suspende las actividades escolares en el turno mañana” y añade que “a las 11 AM se emitirá parte para el turno tarde”. 

“Se solicita a la comunidad mantenerse informado por canales oficiales y seguir recomendaciones del mismo tenor” finaliza.

Todo esto a consecuencia del comunicado del tiempo para este martes a través de los canales de información del Municipio, que emitió un “alerta naranja por lluvia para este martes de 6 a 18".

“El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, los cuales podrían ser superados localmente” añade.

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