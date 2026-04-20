Buena concurrencia a la charla sobre poda y arbolado público

El pasado viernes se llevó a cabo una charla encabezada por el ingeniero agrónomo Juan Francisco Bardi, que abordó conceptos tanto teóricos como prácticos en materia del manejo de arbolado público y la poda. Se trató de una propuesta organizada en conjunto entre el Municipio, el INTA y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad se realizó en el Salón Rivadavia y participaron el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, la directora de Desarrollo Agropecuario María Inés González, la directora de Parques y Paseos Fernanda Veiga y el coordinador del Vivero Municipal, José Aranze. Además, estuvo Lía Oyesqui del INTA, equipos técnicos y profesionales.

Bardi brindó precisiones y conceptos, pero también herramientas acerca de las denominadas “buenas prácticas” de poda, como así también de la legislación vigente en la materia. Todo con un sustento que proviene tanto de su formación académica como de la vasta experiencia en un tema que ha sabido abordar desde su desempeño profesional y la docencia.

Se trató de una jornada destinada a personas que ofrecen este tipo de tareas, con el objetivo no sólo de asesorarlas y responder inquietudes, sino también acercarles la posibilidad de incorporarlas al Registro Único de Podadores, que fue implementado desde el Municipio en el marco de la Ordenanza 5455/24.

Ese listado permite al Municipio, como ente regulador, conocer las personas que brindan este servicio, pero también poder capacitarlas y acompañarlas para que desarrollen su labor de manera correcta. Además, genera como beneficio la disponibilidad de información precisa en materia de contacto para poder acercarla a personas que requieran de personal idóneo para la realización de este tipo de trabajos. Es por ello que se invita a las personas que no pudieron concurrir que se inscriban en el registro a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

Por consultas o más información acerca de la legislación y las labores que se realizan en la materia pueden acceder al micrositio que se encuentra en la página web del Municipio. Lo podrán encontrar haciendo click en el botón que dice “Arbolado Público”, que se encuentra disponible en la columna izquierda.