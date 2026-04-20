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 - 20 de Abril de 2026 | 16:18

Convocan a instituciones para el próximo Desfile Patrio

En el 216º Aniversario del Primer Gobierno Patrio, el próximo 25 de mayo, el Municipio invita a sumarse al desfile.

El Municipio celebrará el próximo lunes 25 de mayo el 216° Aniversario del Primer Gobierno Patrio, por lo que se invitan a instituciones de todo el Partido a ser parte del festejo que pone en valor la unidad y soberanía nacional.

 

La actividad se desarrollará a partir de las 10:30 horas en la Plaza Central Coronel Olavarría, con el tradicional desfile.

Las Instituciones interesadas deberán anotarse a través del formulario online que se encuentra en la web del Municipio. Tendrán tiempo de hacerlo hasta el 15 de mayo.

 

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