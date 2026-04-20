Convocan a instituciones para el próximo Desfile Patrio

El Municipio celebrará el próximo lunes 25 de mayo el 216° Aniversario del Primer Gobierno Patrio, por lo que se invitan a instituciones de todo el Partido a ser parte del festejo que pone en valor la unidad y soberanía nacional.

La actividad se desarrollará a partir de las 10:30 horas en la Plaza Central Coronel Olavarría, con el tradicional desfile.

Las Instituciones interesadas deberán anotarse a través del formulario online que se encuentra en la web del Municipio. Tendrán tiempo de hacerlo hasta el 15 de mayo.