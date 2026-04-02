Ferro, por la mínima, ganador en la “Semi” de la “Copa Islas Malvinas”

La Liga Nacional disputa su cuadrangular con los mejores 4 equipos de la ronda inicial de la Fase Regular y en el inicio de la “Copa Islas Malvinas”, hubo partidazos.

En el cierre de la doble jornada de Semifinales, Ferro Carril Oeste derrotó 90 a 89 a La Unión en un Cincuentenario con gran marco de público y en un duelo con un olavarriense por bando.

El “Verdolaga” se impuso con un triple imposible de Emiliano Lezcano en la última acción en un partido cambiante, físico y cargado de tensión. Ferro golpeó primero y mostró autoridad en el inicio, con una ventaja que llegó a ser de doble dígito y un dominio claro en los primeros minutos. Pero La Unión, empujado por su gente, reaccionó con energía, encontró respuestas en el tiro exterior y logró dar vuelta el desarrollo para sostenerse en juego.

Alejandro Diez, en el equipo capitalino fue una de las figuras con 16 puntos y 4 rebotes en 28:06 minutos y en la “U”, por su parte, no alcanzaron los 10 puntos, 1 rebote, 2 asistencias y 1 recupero en 20:20 de Mariano Marina.

El otro partido, entre Obras Basket e Independiente de Oliva se definió en doble suplementario. Fue triunfo para el “Rockero” por 122 a 113.

La Final de la “Copa Islas Malvinas” se disputará este jueves a las 22:30 hs., con transmisión de TyC Sports.