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 - 18 de Abril de 2026 | 21:26

ALBERTO OSCAR GIORDANINO “BETO” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 18 de abril de 2026 a los 83 años. Su esposa: Ana María Albanese; sus hijas: Paola y Lucrecia; hijos políticos: Alejandro y Gustavo; sus nietos: Emiliano, Milena, Martina y Tiziana; sus hermanos: Bocha, Ofelia y Marta; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “B”, domingo 19 de 8 a 10. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, lunes 20 de abril a las 15:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Ceco 1, nacido en Olavarría. Jubilado.

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