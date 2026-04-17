La UTA cuestionó a las autoridades de la Unicen

La UTA Delegación Olavarría - Seccional Mar del Plata informó este viernes sobre el conflicto que mantiene en torno a las cabeceras -sitios de descanso para los choferes- del transporte en el Campus Universitario, un reclamo que -según indicaron- lleva tiempo sin resolución definitiva.

Desde el gremio explicaron que han realizado reiteradas presentaciones y gestiones formales para avanzar en la adecuación del espacio. En ese marco, destacaron la intervención del Municipio, que logró la cesión de un sector destinado a tal fin. Sin embargo, advirtieron que la obra no ha podido concretarse.

El principal obstáculo, señalaron, es la falta de respuestas por parte de las autoridades de la Universidad (UNICEN), responsables de garantizar servicios esenciales como agua, electricidad y cloacas. “Sin estas condiciones, es imposible instalar el contenedor adaptado que funcionará como baño y espacio de descanso para los trabajadores”, indicaron.

Ante este escenario, desde la UTA anticiparon que a partir de la próxima semana evaluarán la implementación de medidas progresivas. Como primera acción, se analiza que, en horarios pico, las unidades de transporte no ingresen al Campus Universitario, dejando a los pasajeros en los accesos externos.

Asimismo, advirtieron que, de persistir la falta de definiciones, podrían profundizar las medidas hasta llegar a la suspensión total del ingreso al predio universitario, hasta tanto se brinde una solución definitiva.

Desde el gremio manifestaron su preocupación por la situación y remarcaron que se trata de garantizar condiciones básicas y dignas para el desarrollo de la actividad de los trabajadores. Al mismo tiempo, expresaron su expectativa de que las autoridades competentes den una pronta respuesta para evitar mayores inconvenientes a los usuarios del servicio.