Inscripciones amenazantes en el colegio del Rosario

El equipo directivo de nivel secundario del Colegio Nuestra Señora del Rosario reveló otro grave episodio de intimidación en el marco de las amenazas contra los establecimientos educativos de Olavarría y buena parte del país.

“En el día de hoy (por este viernes) durante la mañana la institución tomó conocimiento de una inscripción en una pared de la Escuela que expresa una presunta amenaza anónima que implicaría situación de violencia” dice el comunicado.

“Ante esta situación se tomaron medidas de resguardo, desde la Escuela se está articulando con las autoridades educativas y de seguridad a fin de generar condiciones de reflexión y cuidado hacia todos los integrantes de la Comunidad Educativa” sigue el texto.

La conducción del colegio remarcó: “Creemos firmemente que la escuela es un espacio de paz, diálogo y cuidado y trabajamos todos los días para que, corresponsablemente, nuestras/os estudiantes, docentes y familias sostengan un vínculo de confianza y cuidado entre todas y todos”.

“La escuela abre espacios de escucha para estudiantes y familias, con el fin de informar, atender inquietudes y fortalecer el vínculo entre escuela y comunidad” cierra el espacio de reflexión.

Como consecuencia, ante esta situación la conducción del establecimiento informó:

* Las autoridades correspondientes ya están en conocimiento de los hechos.

* Se ha realizado la denuncia pertinente ya que una amenaza pública constituye un delito penal siendo esto un acto punible.

* Se han activado de inmediato los protocolos de cuidado enmarcados en la Comunicación Conjunta 1/23

Finaliza con un pedido a los padres de los estudiantes: “Les solicitamos que dialoguen sobre esto como familia considerando que la solución no es el silencio sino la construcción colectiva de un escenario escolar saludable”.

Firma “Equipo Directivo Nivel Secundario - Equipo de Conducción”.