Hockey: jugaron damas y caballeros del “Bata”

Los Torneos que organiza la Federación Tandilense de Hockey tuvieron continuidad el pasado fin de semana con presencia “albinegra”.

En el transcurso del sábado, los equipos Femeninos de Estudiantes visitaron este sábado a Los Cardos en Tandil en una jornada extensa de partidos y que sumó también Sub12 Formativo.

Por otro lado, en la jornada dominical, los Caballeros del “Bata” recibieron a UNCAS de Tandil y fue una jornada más que positiva con un triunfo para la Sub16 y la Primera. Por su parte, hubo Sub8/10 Formativo y luego Sub12 y Sub14.

Los resultados:

Femenino:

Sub14:

Los Cardos 2 – 0 CAE

Sub16:

Los Cardos 1 – 3 (Juana Ripoll (2) y Mercedes Olivieri) CAE

Sub19:

Los Cardos 2 – 1(Juana Ripoll) CAE

Primera:

Los Cardos 6 – 0 CAE

Masculino:

Sub16:

CAE 3 (Juan Andrés Rossi y Francisco Amoroso Alcaza -2-)– 1 UNCAS

Primera:

CAE 2 (Claudio Alcaza y Germán Benítez) – 1 UNCASFuente: prensa CAE