Firmas de adjudicatarios de Loma Negra y Sierra Chica

Se concretó en las últimas horas la firma de convenios con adjudicatarios de los programas municipales de lotes con servicios para Loma Negra y Sierra Chica, en el marco del programa Barrio por Barrio.

Setenta familias del Partido dieron así un paso más para poder concretar el sueño de la casa propia. Una parte de esas firmas se concretaron este miércoles en la delegación municipal de Loma Negra.

Integrantes de Casa de Tierras, encabezados por el director del área Juan Sánchez, recibieron a los beneficiarios del sorteo público que se realizó el pasado mes de diciembre. Similar fue lo desplegado para el Programa correspondiente a Sierra Chica, que contempla 31 lotes ubicados en el barrio Plan Federal.

Con el objetivo de acercar soluciones y gestiones, personal de Casa de Tierras y Regularización Dominial recibió el martes a adjudicatarios en la delegación municipal de la localidad.

Tal como sucedió en Sierras Bayas, Hinojo y Colonia Hinojo, fue requisito ineludible para participar de los sorteos ser nativo o residente de las localidades donde van a generarse cada uno de los lotes.

Desde Casa de Tierras y Regularización Dominial se explicó que la firma del convenio se traduce en un acta de compromiso entre adjudicatarios y la Municipalidad a cumplir diversas pautas y plazos.