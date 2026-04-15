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 - 15 de Abril de 2026 | 15:17

SARA SUSANA SUHURT de AQUERRETA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 15 de abril de 2026 a los 85 años. Su esposo José Luis Aquerreta. Sus hijos Mónica, Gabriel y Evangelina Aquerreta. Sus hijos políticos Omar y Silvina. Sus nietos Karen, Emiliano, Camila, Nicolás y Josefina. Sus hermanos Carmen y Carlos. Sus nietos políticos. Sus sobrinas y sobrinos. Sus sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento. VELATORIO: España 2942, Departamento "C".  El velatorio comienza a las 16:30 horas, cierra a las 21:00 horas y reabre este jueves a las 7:00 horas. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, jueves 16 de abril a las 9:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Barrio Mariano Moreno. Nacida en Las Flores. Jubilada.

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