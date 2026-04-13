RAQUEL BENEDICTA ANTIA viuda de BERNAL | Infoeme
Lunes 13 de Abril 2026 - 18:40hs
19°
Lunes 13 de Abril 2026 - 18:40hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  necrologicas
 - 13 de Abril de 2026 | 17:56

RAQUEL BENEDICTA ANTIA viuda de BERNAL

Falleció en Olavarría el 13 de abril de 2026 a los 87 años. Su hija Alejandra. Su hijo político Carlos. Sus hermanos Elsa, Blanca y Juan. Sus hermanos políticos Elsa Mansilla, Mabel Santiago y Alicia Bernal. Sus sobrinos Mirta, Raquel, Gabriel, Ángela, Karina, Fernanda, Celeste, Mario, Juan Pablo, Fernanda, Belén, Sebastián, Daniel y Gabriela. Sus sobrinos nietos Brenda, Ignacio, Kiara, Antonia, Amelia y demás deudos participan su fallecimiento. VELATORIO: España 2942, Departamento "C". El velatorio comienza a las 19 horas.   RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Municipal, martes 14 de abril a las 9:30 horas. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC. Vecina de barrio Luján. Nacida en Olavarría. Jubilada del ex Banco Olavarría y pensionada.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP
LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME