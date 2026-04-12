Liga Pre-Federal Formativa: jugaron todos de local

Domingo de mucha acción en el certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet para las categorías formativas ya que todos los representantes olavarrienses se presentaron como local.

En la rama masculina, Estudiantes y Ferro recibieron a Estudiantes de Bahía Blanca. El “Bataraz” festejó en los dos cotejos.

Por otro lado, en Femenino, El Fortín no pudo ante Independiente y las “Albinegras” fueron anfitrionas de Peñarol y se impuso en las dos categorías.

Los resultados:

Masculino:

U15:

Estudiantes 60 – 58 Estudiantes (BB)

Ferro 52 – 74 Estudiantes (BB)

U17:

Estudiantes 87 – 69 Estudiantes (BB)

Femenino:

U13:

El Fortín 33 – 43 Independiente (T)

U15:

Estudiantes 45 – 37 Peñarol

U17:

Estudiantes 51 – 41 Peñarol