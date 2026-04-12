Torneo Unión Regional Deportiva: las revanchas del interzonal se completaron con muchos goles

El certamen interligas que organizan en conjuntos las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la 7° fecha, revancha de los clásicos en tres ciudades y fue con goles.
La programación del fin de semana había dado inicio el pasado viernes y este domingo se completó con el grueso de la fecha donde se destacó la 7° victoria seguida de El Fortín.
Además, en los duelos olavarrienses, ganaron Municipales, Embajadores y Estudiantes. Racing ya había hecho lo propio el sábado.
En Bolívar, festejaron Balonpié y Bull Dog en los adelantados y Pirovano y Empleados en la tarde del domingo.
Cemento Armado, Boca y Sportivo Piazza ganaron los clásicos en Azul haciendo valer su localía y en Laprida, Racing y Lilán ganaron como visitantes.
Los resultados:
En Bolívar
Balonpié 2 (Nicolás Coviella y Elías Gutiérrez) – 1 (Lucas Andrada) Casariego
Bull Dog 2 (Tomás Ferreira -2-) – 0 Bancario
Independiente 0 – 4 (Fernando Villanueva -2-, Elio Cuello, Nahuel Lavallen) Empleados de Comercio
Pirovano 4 (Marcos Córdoba, Marcos Ayala, Tobías Moya, Federico Pucheta) – 1 (Matías Novelli) Urdampilleta
En Laprida
Ingeniero Newbery 1 (Francisco Gómez) – 4 (Julián Armesto, Agustin Fernández, Santiago Torres, Gianfranco Soudrell) Racing (L)
Jorge Newbery 0 – 1 (Hernan Ruiz) Lilán
Platense 0 – 0 Juventud
En Azul
Cemento Armado 3 (Facundo Eluaiza, Nicolás Basaure, Facundo Maciel) – 2 (Juan Marconi -2-) Barracas
Sportivo Piazza 3 (Iván Martino, Micael Bongiorno, Justino Borra) – 1 (Agustín Cos) Alumni Azuleño
Boca Junior 3 (Mariano Merli, Benjamín Montinez, Federico Albisini) – 0 Vélez
En Olavarría
Racing 2 (Luciano Rojas, Román Garabento) – 0 Loma Negra
Municipales 2 (Franco Janson, Iván Leal) – 0 Espigas
Hinojo 1 (Tobías Luengo) – 3 (Hugo larregina, Mateo Guevara, Nicolás Lareu) El Fortín
Embajadores 1 (Lucio Falasco) – 0 San Martín
Sierra Chica 0 – 3 (Manuel Abentin, Juan Masson, Rodrigo Garro) Estudiantes
Ferro vs. Colonias y Cerros (en juego)