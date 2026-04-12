Torneo Unión Regional Deportiva: las revanchas del interzonal se completaron con muchos goles

El certamen interligas que organizan en conjuntos las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la 7° fecha, revancha de los clásicos en tres ciudades y fue con goles.

La programación del fin de semana había dado inicio el pasado viernes y este domingo se completó con el grueso de la fecha donde se destacó la 7° victoria seguida de El Fortín.

Además, en los duelos olavarrienses, ganaron Municipales, Embajadores y Estudiantes. Racing ya había hecho lo propio el sábado.

En Bolívar, festejaron Balonpié y Bull Dog en los adelantados y Pirovano y Empleados en la tarde del domingo.

Cemento Armado, Boca y Sportivo Piazza ganaron los clásicos en Azul haciendo valer su localía y en Laprida, Racing y Lilán ganaron como visitantes.

Los resultados:

En Bolívar

Balonpié 2 (Nicolás Coviella y Elías Gutiérrez) – 1 (Lucas Andrada) Casariego

Bull Dog 2 (Tomás Ferreira -2-) – 0 Bancario

Independiente 0 – 4 (Fernando Villanueva -2-, Elio Cuello, Nahuel Lavallen) Empleados de Comercio

Pirovano 4 (Marcos Córdoba, Marcos Ayala, Tobías Moya, Federico Pucheta) – 1 (Matías Novelli) Urdampilleta

En Laprida

Ingeniero Newbery 1 (Francisco Gómez) – 4 (Julián Armesto, Agustin Fernández, Santiago Torres, Gianfranco Soudrell) Racing (L)

Jorge Newbery 0 – 1 (Hernan Ruiz) Lilán

Platense 0 – 0 Juventud

En Azul

Cemento Armado 3 (Facundo Eluaiza, Nicolás Basaure, Facundo Maciel) – 2 (Juan Marconi -2-) Barracas

Sportivo Piazza 3 (Iván Martino, Micael Bongiorno, Justino Borra) – 1 (Agustín Cos) Alumni Azuleño

Boca Junior 3 (Mariano Merli, Benjamín Montinez, Federico Albisini) – 0 Vélez

En Olavarría

Racing 2 (Luciano Rojas, Román Garabento) – 0 Loma Negra

Municipales 2 (Franco Janson, Iván Leal) – 0 Espigas

Hinojo 1 (Tobías Luengo) – 3 (Hugo larregina, Mateo Guevara, Nicolás Lareu) El Fortín

Embajadores 1 (Lucio Falasco) – 0 San Martín

Sierra Chica 0 – 3 (Manuel Abentin, Juan Masson, Rodrigo Garro) Estudiantes

Ferro vs. Colonias y Cerros (en juego)