Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría sigue adelante con el Torneo Apertura y en diferentes escenarios jugaron las tres divisionales.
La 6° fecha en +42 y la 5° en +50 y +55 tuvo goles en todos los cotejos que le dieron más color a la agradable tarde del sábado.
Los resultados:
+42:
Deportivo Olavarría 3 (Clark, Hurtado, Rodríguez) – 2 (Blanco, Castro) 10 de Junio
Mariano Moreno 2 (Giacomaso, Gutiérrez) – 1 (Lomes) Molino Viejo
Amanecer Argentino 0 – 3 (Cos, Dolezor, Miguez) Villa Magdalena
Santa Catalina 2 (Sampaoli, Trepichio) – 1 (Cejas) El Provincial
Sociedad de Fomento Mariano Moreno 4 (Barragán, López, Ramos) – 0 Villa Aurora
La Candela 4 (Galasco, Iribarne Vega, Velázquez -2-) – 0 Santa Luisa
Ferro Sénior 5 (Baldi, Miramón -2-, Quintana, Garabento) – 0 Lo Viejo Funciona
Loma Negra 1 (Pellejero) – 1 (Recci) San Martín
Hinojo 0 – 1 (Lara) Tercer Tiempo
Santa Águeda 0 – 2 (Calderón, Pacheco) Deportivo Fran
+50:
Peña de Boca 1 (Valderrey) – 2 (Grasetti, Tresarrieu) El Fortín
La Candela 1 (Barrionuevo) –0 Sociedad de Fomento Los Robles
Truck Vial 0 – 5 (Muñoz -3-, Arriaran, Bonjkejmizz) Complejo El Indio
Pueblo Nuevo 4 (Arena -2-, Coumeig, Acosta) –0 Los Tigres
Carboneros 1 (Dentaro) –2 (Rodríguez, García) Pinturas Norres
+55:
Hinojo 1 (Bianchi) – 0 La Candela
El Fortín 1 (Zabaleta) – 4 (Bonavetti -2-, Quinteros, Rodríguez) Veteranos Continentales
Club Espigas 0 – 3 (Gerar, Janson, Veron) Mecánica Cortez
Mariano Moreno 4 (Álvarez, González, Ponce -2-) – 2 (Mattos, Sos) Camioneros
Independiente Loma Negra 6 (Atensio, Cabilla -4-, Paredes) – 0 Agrupación Malvinas
Ferro 1 (Navarro) – 3 (Baliño -2-, Osinaga) Carboneros
Independiente de Chillar 2 (Andreu -2-) – 0 Viajantes
Pueblo Nuevo 1 (Mimbielli) – 1 (Passarini) Defensores de Hinojo