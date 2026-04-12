Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría sigue adelante con el Torneo Apertura y en diferentes escenarios jugaron las tres divisionales.

La 6° fecha en +42 y la 5° en +50 y +55 tuvo goles en todos los cotejos que le dieron más color a la agradable tarde del sábado.

Los resultados:

+42:

Deportivo Olavarría 3 (Clark, Hurtado, Rodríguez) – 2 (Blanco, Castro) 10 de Junio

Mariano Moreno 2 (Giacomaso, Gutiérrez) – 1 (Lomes) Molino Viejo

Amanecer Argentino 0 – 3 (Cos, Dolezor, Miguez) Villa Magdalena

Santa Catalina 2 (Sampaoli, Trepichio) – 1 (Cejas) El Provincial

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 4 (Barragán, López, Ramos) – 0 Villa Aurora

La Candela 4 (Galasco, Iribarne Vega, Velázquez -2-) – 0 Santa Luisa

Ferro Sénior 5 (Baldi, Miramón -2-, Quintana, Garabento) – 0 Lo Viejo Funciona

Loma Negra 1 (Pellejero) – 1 (Recci) San Martín

Hinojo 0 – 1 (Lara) Tercer Tiempo

Santa Águeda 0 – 2 (Calderón, Pacheco) Deportivo Fran

+50:

Peña de Boca 1 (Valderrey) – 2 (Grasetti, Tresarrieu) El Fortín

La Candela 1 (Barrionuevo) –0 Sociedad de Fomento Los Robles

Truck Vial 0 – 5 (Muñoz -3-, Arriaran, Bonjkejmizz) Complejo El Indio

Pueblo Nuevo 4 (Arena -2-, Coumeig, Acosta) –0 Los Tigres

Carboneros 1 (Dentaro) –2 (Rodríguez, García) Pinturas Norres

+55:

Hinojo 1 (Bianchi) – 0 La Candela

El Fortín 1 (Zabaleta) – 4 (Bonavetti -2-, Quinteros, Rodríguez) Veteranos Continentales

Club Espigas 0 – 3 (Gerar, Janson, Veron) Mecánica Cortez

Mariano Moreno 4 (Álvarez, González, Ponce -2-) – 2 (Mattos, Sos) Camioneros

Independiente Loma Negra 6 (Atensio, Cabilla -4-, Paredes) – 0 Agrupación Malvinas

Ferro 1 (Navarro) – 3 (Baliño -2-, Osinaga) Carboneros

Independiente de Chillar 2 (Andreu -2-) – 0 Viajantes

Pueblo Nuevo 1 (Mimbielli) – 1 (Passarini) Defensores de Hinojo