 |  necrologicas
 - 11 de Abril de 2026 | 09:51

ELINA MARTA CASTAÑEDA de RAMIREZ (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 10 de abril de 2026 a los 76 años.

 

Su esposo Mario Antonio Ramirez. Sus hijos Pablo Javier, Jorge Daniel, Nancy y Marina Ramirez. Sus hijos políticos Mariano, Santiago y Sara. Sus nietos Sebastian, Matias, Agustin, Bruno, Maia y Maite. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

 

SIN VELATORIO. RESPONSO: A confirmar. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecina del barrio Provincias Unidas, nacida en San Juan. Jubilada.

 

