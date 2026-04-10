ELINA MARTA CASTAÑEDA de RAMIREZ (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 10 de abril de 2026 a los 76 años.
Su esposo Mario Antonio Ramirez. Sus hijos Pablo Javier, Jorge Daniel, Nancy y Marina Ramirez. Sus hijos políticos Mariano, Santiago y Sara. Sus nietos Sebastian, Matias, Agustin, Bruno, Maia y Maite. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
SIN VELATORIO. RESPONSO: A confirmar. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Vecina del barrio Provincias Unidas, nacida en San Juan. Jubilada.