“BAIC viene a dar respuesta a una demanda que no estaba cubierta”

Ante un gran marco de público, y con imponentes unidades en exhibición, el Grupo Haus lanzó en Olavarría la marca asiática BAIC. El evento se desarrolló en Polo Sur durante la noche del jueves y marcó el inicio de un nuevo rumbo en el mercado automotriz local y regional.

La reconocida firma se suma al portfolio del grupo local, que continúa expandiendo su oferta acompañando a marcas como Volkswagen, Jeep, RAM, Fiat, Massey Ferguson y su operación de usados seleccionados.

En diálogo con los medios, el gerente general del Grupo Haus, Martín O’Farrell, y el gerente comercial de BAIC, Matías Barquero, se mostraron contentos y entusiasmados de acercar esta nueva propuesta a la ciudad y la zona.

“Es una gran satisfacción que seamos nosotros quienes podamos hoy traer esta marca a nuestra ciudad y a nuestra región. El Grupo Haus ya se ha establecido con otras marcas, abarcando distintos sectores como el rural, y está bueno que podamos seguir cubriendo diferentes segmentos” celebró O’Farrell.

En la misma línea, Barquero sostuvo que “Baic desembarca en Olavarría con una propuesta sumamente interesante, para cubrir necesidades de clientes que hoy nosotros no estábamos pudiendo cubrir. Con una propuesta de motorizaciones híbridas, eléctricas, donde además se suman confort, tecnología, seguridad. Para nosotros es un desafío muy lindo el que tenemos por delante y lo encaramos con la mejor de las ondas”.

Fotos: Andrés Arouxet

Destacó, asimismo, que BAIC “viene con un portfolio sumamente completo que abarca unidades sedán y SUV, con motorizaciones híbridas y con motores también eléctricos, y también tenemos versiones 4x2 y 4x4”.

Martín O’Farrell sumó que este mes lanzarán la marca Arfox de vehículos premium 100% eléctricos.

“Hoy el público es muy variado, conoce mejor que nadie qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y en este caso la marca Baic con una tecnología enorme en materia híbrida” analizó el referente del Grupo Haus.

También se refirió a las posibilidades de pago de las unidades y consideró que “hoy el mercado manda y demanda que encontremos en cualquier versión y en cualquier modelo financiaciones y cuotas fijas, en ese sentido es una oferta muy competitiva”.

La apertura oficial del concesionario BAIC se realizará durante abril en el predio del Grupo Haus, ubicado sobre Ruta Nacional 226 kilómetro 292. El espacio contará con un salón exclusivo de más de 1.000 m2 destinado a la exhibición de unidades y servicios de postventa.

Ya se encuentran habilitados distintos canales de contacto para conocer y probar los modelos disponibles. Los interesados pueden comunicarse al WhatsApp: 2284-667175 o por medio de Instagram @baicolavarria.