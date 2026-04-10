Restauran el monumento a Fray Romeo Musaragno

El artista y escultor local Ignacio Cardiello tiene a su cargo la restauración y embellecimiento del monumento a Fray Romeo Musaragno, emplazado en el Parque Mitre en la zona de Riobamba y Dorrego.

Convocado por los colaboradores de la Parroquia Monte Viggiano Rubén Giménez, Cesar Andreasen y Oscar Lucini, Nacho se encargará durante los próximos días de poner en valor la figura del franciscano que llegó a Olavarría en 1967 desde Italia y dedicó su vida a los más necesitados.

“El monumento fue realizado en 2006 por la escultora local Esther Rodríguez, quien estuvo de acuerdo y confío en mi trabajo para ser quien se encargue de evaluarlo y reparar las partes deterioradas” manifestó Cardiello.

Nacho contó que, primero, se cepilló en seco y húmedo para quitar manchas y restos de humedad. Luego pinceló toda la obra para analizar piezas con posibilidad de desprenderse para luego comenzar con parches de cemento para reforzar y volver a crear los volúmenes faltantes.

El próximo paso es realizar un emparchado de toda grieta existente, para más adelante colocar protector y patina de color.

Se estará trabajando durante un lapso aproximado de 10 días sobre el monumento situado en el Parque Mitre, en la intersección de calle Riobamba y Dorrego.

El escultor invitó a los vecinos que quieran seguir de cerca su proceso.