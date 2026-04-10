Coopelectric facturará por separado la “cuota capital”

En la misma semana que se comunicó su designación como gerente de coordinación ejecutiva de Coopelectric, el ingeniero Jorge Vornetti comunicó que dejarán de facturar la cuota capital o contribución por acciones con los consumos de energía eléctrica.

El tema fue objeto de controversia y reclamos de usuarios, ya que el mismo ente de regulación de la energía eléctrica en la Provincia (Oceba) había advertido que esa medida no se ajustaba a la reglamentación vigente y así se lo comunicó a la entidad en el mes de febrero.

En una nota que brindó a Radio Olavarría, Vornetti señaló que “es de público conocimiento que la cooperativa no está atravesando un buen momento”.

“Estamos asumiendo este desafío para tratar de poner a la cooperativa en el lugar que merece, es una institución casi centenaria”, marcó.

Vornetti advirtió que no se trata de una cuestión particular de la cooperativa, sino

general de la actividad de distribución de la energía eléctrica.

Y señaló: “Hay que entender el mapa donde se desarrollan estas cuestiones. Hay una realidad socioeconómica y hay que conciliar los recursos que se necesitan para afrontar el servicio y la posibilidad de que la gente pague esas tarifas”.

“Nosotros hicimos estudios y vemos que las tarifas no remuneran como para sostener un servicio de calidad como el que merece la gente. También entendemos que quienes fijan las tarifas enfrentan una situación aún mayor que la nuestra”, admitió.

“Como usuario uno pretende un servicio de calidad y lo más económico posible y eso ya es en sí una tensión”, apuntó.

“Parece que la única solución que tenemos es pedirle a la gente que abone más y estamos poniendo creatividad para tratar de que esa no sea la única opción”, dijo.

Vornetti se mostró contemporizador: “Buscamos un entendimiento de todos los actores que están involucrados para lograr en conjunto soluciones”.

Consultado sobre el cobro de la llamada cuota capital, explicó: “Las cooperativas pueden utilizarlo y se apela a eso para contar con los recursos mínimos para afrontar todos los gastos”.

“Es cierto que no puede estar incluida en la factura de energía sino que tienen que venir con una facturación adicional”, reconoció y detalló: “La realidad es que nuestro sistema informático no nos permitía hacerlo y estamos en pleno reemplazo y cambio del sistema”.

“Creemos que en poco tiempo más vamos a poder cumplir con la reglamentación tal como corresponde y vamos a poder llegar a darle solución a eso”, anunció.

Sin embargo, aclaró: “Necesitamos de esos ingresos y entendemos que es una necesidad que tiene la cooperativa para dar respuesta a la gente de contar con un servicio con los niveles de calidad mínimos aceptables”.