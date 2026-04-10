El Colegio Nacional cumplió 80 años de vida

La Escuela Secundaria 6, por siempre el Colegio Nacional, celebró este viernes sus 80 años de vida con un acto central que contó con la presencia del intendente municipal Maximiliano Wesner, autoridades educativas, concejales, ex alumnos y ex docentes, entre otros.

Apenas abiertas las puertas, a las 8 comenzaron las celebraciones, para dar paso a las 10 de la mañana al acto central, que comenzó con un racconto a cargo del vicedirector Julio Colombo de la historia, cuando era un apéndice de la Escuela Mariano Moreno de Azul.

A las 11 se realizó el plantado de un árbol a cargo del Centro de Estudiantes, una foto grupal con invitados y un abrazo institucional en el predio escolar.

Para el cierre quedó la propuesta recreativa y artística, con la presentación de la “Murga de Segundo Año” y una interpretación musical a cargo del profesor Mauricio Rodríguez junto con los estudiantes.

En la previa al acto inaugural el director, profesor Nicolás Zangara, se refirió a la trascendencia de estos 80 años marcando un camino en la educación olavarriense.

“Es un día muy especial para nosotros estos 80 años del Colegio Nacional, de la Escuela Secundaria 6. Hay mucha historia para la comunidad y para nosotros como institución. Un día de celebración, de reflexión y de trabajo compartido” destacó Zangara.

Luego hizo alusión a la participación en la jornada de ex docentes, como los profesores “Cacho” Rivera y Emilce Pedroza. “Por suerte la jornada pudo coincidir y la gran mayoría pudo venir, son personas que queremos mucho, de la historia reciente y no tan reciente de la escuela” subrayó.

“Para nosotros recibirlos y que los estudiantes nuestros puedan ver el sentido de pertenencia que la Escuela origina y que construyó a través de los años es muy significativo. No solamente por traerlos, sino para que les estudiantes de hoy puedan ver la importancia que tiene la Escuela cuando se puede ver la foto completa y el día a día tiene un sentido más allá de lo que se puede ver en la cotidianeidad” valoró.

Zangara reveló que estas celebraciones forman parte de un rasgo identitario de su gestión: “Para nosotros trabajar con los aniversarios de la Escuela fue parte del proyecto institucional a lo largo de los últimos años”.

“Siempre teníamos actividades especiales, así que no nos sorprende, es un trabajo que esperábamos. El propósito de este año es tratar de pensar qué continuidades hay desde los orígenes de la historia de Nacio y qué cosas nuevas en el 2026 aportamos para la identidad del Colegio Nacional. Hicimos ese trabajo con los estudiantes en las primeras dos horas y después tratamos de sistematizarlo en un anuario que se adjunte como parte de la historia institucional de la Escuela” sintetizó.

En medio del bullicio previo en el patio de la Escuela a la formalidad del acto una de las figuras más prominentes de vida educativa, Emilce Pedroza, histórica profe de educación física, recordó aquellos inicios.

“Estoy tan emocionada, son muchos años; soy la más grande, ingresé en 1965 con un excelente grupo de docentes de los cuales no hay nadie, sigo yo” expresó, con un brillo muy especial en sus ojos y luego enfatizó los valores que ha transmitido la Escuela 6 a través de los años como una referencia ineludible de la educación olavarriense.