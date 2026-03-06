DANILO RENE LAGRAVE (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 6 de marzo de 2026 a los 85 años. Su esposa Dora Ines Rodriguez. Su hijo Silvio Lagrave. Su hija política Daniela Criscuolo. Sus nietos Luana y Luca Lagrave y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “B”. El velatorio comienza este sábado a las 9:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, hoy a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Microcentro, nacido en Olavarría. Jubilado de Fábricas Calera Avellaneda y Cerro Negro.