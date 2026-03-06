ENRIQUE MARIO SALVADE (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 6 de marzo de 2026 a los 100 años. Sus hijos Cristina, Marcelo y Daniela Salvade. Sus hijos políticos Ana Maria, Victor. Sus nietos Marcelo, Luciana, Romina, Alejandro, Matias e Ileana. Sus nietos políticos Santiago. Sus bisnietos Milagros, Gabriel y Fausto. Su hermano político Washington Rodriguez. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “D”. El velatorio comienza éste sábado a las 9:00 (horario de finalización a confirmar). Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz. Día y hora: A confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Microcentro, nacido en Laprida. Jubilado y pensionado.