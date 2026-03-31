Destrozos tras un intento de robo en una capilla

Este martes a la madrugada la capilla Inmaculada Concepción, ubicada en Dorrego al 900, sufrió destrozos tras un intento de robo. Según indicaron las colaboradoras de la institución no alcanzaron a robar nada porque sonó la alarma.

“Queremos expresar con suma tristeza lo ocurrido en la capilla del barrio Coronel Dorrego. Solicitamos más control policial; este barrio se está convirtiendo en tierra de nadie”, agregaron.

También destacaron que “es muy triste, ya que la capilla brinda asistencia a muchas familias, tanto con ropa, mercadería como a través de un merendero”.