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Destrozos tras un intento de robo en una capilla

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes en Necochea al 900. “No alcanzaron a robar nada porque sonó la alarma” indicaron colaboradoras de la institución.

 

Este martes a la madrugada la capilla Inmaculada Concepción, ubicada en Dorrego al 900, sufrió destrozos tras un intento de robo. Según indicaron las colaboradoras de la institución no alcanzaron a robar nada porque sonó la alarma. 

 

“Queremos expresar con suma tristeza lo ocurrido en la capilla del barrio Coronel Dorrego. Solicitamos más control policial; este barrio se está convirtiendo en tierra de nadie”, agregaron.

 

También destacaron que “es muy triste, ya que la capilla brinda asistencia a muchas familias, tanto con ropa, mercadería como a través de un merendero”.

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