Siguen con trabajos de limpieza y mantenimiento en Olavarría y Recalde

Durante la jornada de este martes se desplegó un operativo que involucra distintas intervenciones en los barrios del casco urbano. Desde la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas se detalló que se trabajó en los barrios Eucaliptus, Carlos Pellegrini, Ituzaingó Norte, Colectora 226 y Av. Urquiza, y en Ruta Provincial Nº 60 a la altura de Av. Avellaneda y de Av. Colón.

Según se precisó, estos trabajos forman parte del Plan Hidráulico Ordenador que comprende tareas de profundización y limpieza del arroyo Tapalqué y canales con la finalidad de mejorar la evacuación y asegurar el escurrimiento del agua. Este mantenimiento se desarrolla de manera permanente en los canales aliviadores de la planta urbana de la ciudad, teniendo en cuentan que cumplen una función fundamental, especialmente en períodos de altas precipitaciones.

Asimismo, las tareas en la planta urbana comprenden distintas tareas de limpieza y mantenimiento en general, y especialmente en sumideros y cunetas. En lo que respecta a sumideros, se trabaja en las siguientes intersecciones: Independencia y Pueyrredón, Ituzaingó y San Martín, Ituzaingó y Mitre, Saavedra al 3700, Mitre y Beruti, Fassina y Moreno, España y Juan XXIII, Cortes y Saavedra.

Puntualmente en la zona de Recalde, la intervención consiste en la restitución del paso a raíz del desmoronamiento de un puente en el camino de acceso a la localidad rural, debido a la crecida del agua por las intensas precipitaciones. También se trabaja dentro la localidad rural con tareas de mantenimiento.

El lunes, el Municipio junto a Bomberos Voluntarios y la Guarnición Ejército Olavarría desplegaron un operativo de asistencia para poder arribar a la localidad y establecimientos rurales para asistir a las familias, con colchones, frazadas, botellones de agua y demás elementos de primera necesidad.

El operativo de asistencia a familias se inició en la jornada del domingo coordinado conjuntamente desde la Jefatura de Gabinete, Defensa Civil, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Social, Obras Públicas, Protección Ciudadana en diálogo con la Delegaciones Municipales.

Debido a las condiciones climáticas adversas pronosticadas a partir de las 18:00 hs del día de hoy, se recomienda a la comunidad evitar la realización de actividades no esenciales, recreativas o de esparcimiento a partir de dicho horario.