Este miércoles, habrá jornada de “Tu Barrio Recicla” en el barrio Carlos Pellegrini

Este miércoles 4 de marzo se desarrollará una nueva jornada de “Tu Barrio Recicla”, la iniciativa que consolida la política pública de separación de residuos en origen y recuperación de materiales reciclables.

La actividad tendrá lugar en el barrio Carlos Pellegrini de 9 a 11 horas en la plaza ubicada en Juan XXIII e Islas Malvinas. En caso de lluvia, la jornada se reprograma para el jueves 5, en el mismo horario.

Esta acción representa un paso significativo en la expansión territorial del sistema, ya que el barrio no contaba hasta el momento con jornadas de reciclaje ni dispositivos de separación diferenciada.

Por otra parte, la jornada se replicará el próximo miércoles 11 en barrio BICE, en Ayacucho entre Juan XXIII y Lebensohn, también en el horario comprendido entre las 9 y 11 horas. En caso de lluvia, la jornada se reprograma para el jueves 12, en el mismo horario.

Días previos, promotoras ambientales recorrerán el barrio para fortalecer el trabajo de sensibilización e informar a vecinos y vecinas sobre la actividad. Asimismo, se comunicará que en las próximas semanas se instalará un Ecopunto chico en la plaza, incorporando formalmente al barrio al circuito de recuperación de reciclables.

Los materiales que pueden acercarse son: papel, cartón, botellas de plástico y vidrio, latas y envases de aluminio, envases tipo tetrabrik y latas de conserva. Todo lo recolectado será trasladado a la Planta de Clasificación del Programa GIRO para su recuperación y posterior reincorporación al circuito productivo.

Para más información o ante cualquier consulta, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar o al teléfono 422135.