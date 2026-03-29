El SMN emitió una alerta amarilla en la región hasta el martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este domingo una alerta amarilla para buen parte de la provincia de Buenos Aires desde este domingo hasta el martes por la noche.

El comunicado dice que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

Añade que “se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.