El SMN emitió una alerta amarilla en la región hasta el martes | Infoeme
Domingo 29 de Marzo 2026 - 20:07hs
24°
Domingo 29 de Marzo 2026 - 20:07hs
Olavarría
24°
Infoeme
 |  informacion-general
 |  tiempo
 - 29 de Marzo de 2026 | 19:33

El SMN emitió una alerta amarilla en la región hasta el martes

El mal tiempo afectará Olavarría con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este domingo una alerta amarilla para buen parte de la provincia de Buenos Aires desde este domingo hasta el martes por la noche.

 

El comunicado dice que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

 

Añade que “se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME