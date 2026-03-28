El próximo martes se realizará una Jornada de Salud Escolar en Espigas

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, informó que el próximo martes 31 de marzo, de 9 a 12 horas, se llevará a cabo una Jornada de de Salud Escolar en la localidad de Espigas, en la sede de la Escuela Primaria Nº 30.

En la oportunidad se realizará control del niño sano, revisión de libretas sanitarias y vacunación según calendario obligatorio. (Se solicita llevar libreta sanitaria).

Asimismo en el marco de la jornada se realizarán controles odontológicos y de agudeza visual.​

También estará presente, personal del área de Admisión Sociosanitaria a los fines de regularizar su empadronamiento (actualizar datos en el sistema de salud público). Se requiere a quienes deseen renovar sus datos, se acerquen con DNI propio y de todo el grupo familiar.