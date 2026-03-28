Dengue: un abordaje integral desde la clínica, la epidemiología y el cuidado

La Facultad de Ciencias de la Salud llevó adelante la conferencia “Entendiendo el cuerpo, la enfermedad y la comunidad”, un espacio de actualización dedicado al abordaje integral del dengue, que reunió miradas clínicas, epidemiológicas y del cuidado.

La actividad se realizó en el marco de la visita institucional de docentes investigadores de la Universidad Unidad Central del Valle del Cauca (Colombia) y contó con la participación de estudiantes de la carrera de Enfermería y docentes, tanto de manera presencial como virtual. A través de esta modalidad, también se sumaron estudiantes de UCEVA.

Durante la jornada, se desarrollaron exposiciones a cargo de especialistas que abordaron distintas dimensiones de la problemática. El Mag. Marco Tulio Cañizales Caicedo disertó sobre la fisiopatología del dengue y las estrategias de prevención y control; el Dr. Juan Sebastián Henao Agudelo presentó avances en torno a la respuesta inmune y las vesículas extracelulares; la Méd. María del Carmen Weis profundizó en la epidemiología del dengue; y la Lic. Esp. Cecilia Amarelle expuso sobre el cuidado del paciente con esta enfermedad.

En paralelo, los docentes investigadores de Colombia recorrieron distintas facultades de la UNICEN sede Olavarría, fortaleciendo los lazos académicos e institucionales. Como cierre de la agenda, este viernes se llevó a cabo una reunión con autoridades universitarias.

En este contexto, se realizó además la presentación del curso internacional en dengue, consolidando una propuesta de formación conjunta que busca seguir profundizando el conocimiento y las estrategias de abordaje frente a esta problemática de salud pública.