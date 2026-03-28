Ignacio Spinella es el nuevo presidente del PIO

El viernes se realizó la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Olavarría (PIO) en la que se llevó adelante la elección de nuevas autoridades para el periodo 2026 - 2028.

La lista elegida fue “PIO Continuidad” con Ignacio Spinella como presidente y Gonzalo Atchugarry como vicepresidente, que continuará la forma de trabajo de la comisión directiva saliente a cargo de Germán Block, que finalizó su mandato del periodo 2024 - 2026.

“Es un proyecto de continuidad con la forma de trabajo con la que veníamos. Hay miembros viejos y nuevos, para mi de mucho prestigio. Es una comisión muy bien armada”, detalló Block sobre los nuevos conductores del Parque Industrial.

“Este camino lo recorrimos codo a codo con el Municipio, la Unión Industrial (UIO), la Cámara Empresaria de Olavarría (CEO), la Facultad de Ingeniería (FIO), Coopelectric, Bomberos, fuerzas de seguridad y todas las instituciones que creen en el desarrollo local”, enfatizaron desde la gestión saliente luego de 48 meses.

Desde la institución destacaron que “seguiremos trabajando para potenciar a las más de 100 empresas y los 3000 puestos de trabajo que desde este Parque Industrial motorizan nuestra ciudad”.