Caso Abregú: la sentencia será el próximo miércoles

Este miércoles continuó el juicio por Daiana Abregú, la joven de 26 años que fue encontrada sin vida en una celda de la comisaría de Laprida el pasado 5 de junio de 2022.

El proceso se lleva a cabo en el Juzgado en lo Correccional Nº 1 del Departamento Judicial de Azul. En ese sentido, el abogado de la familia de Daiana, Sergio Roldán, señaló que en la jornada de hoy se leyeron los alegatos y se fijó la fecha para la sentencia, que será el próximo miércoles 1 de abril.

El pedido concreto para la única imputada de la causa, la oficial bonaerense Vanesa Soledad Núñez, es de un año de prisión y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.