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 - 25 de Marzo de 2026 | 11:45

El Provincial presentó documento de la Asamblea General Ordinaria

Fue derivado a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para dar continuidad al proceso necesario para sostener la plena legalidad institucional.

El Provincial, en cumplimiento de lo establecido por su estatuto social y atendiendo a los requerimientos de la dependencia municipal de Relaciones con la Comunidad, presentó nuevamente la documentación correspondiente a la Asamblea General Ordinaria realizada el pasado 27 de febrero de 2026.

 

El material fue elevado a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la ciudad de La Plata, dando así continuidad al proceso necesario para sostener la plena legalidad institucional de la entidad.

 

La entidad celebró “la dedicación de quienes integran la Comisión Directiva, cuyo trabajo sostenido permite no sólo preservar la vida institucional, sino también proyectar el crecimiento y desarrollo del club en beneficio de toda la comunidad”.

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