BAIC desembarca en Olavarría de la mano de Grupo Haus

Grupo Haus presentará en sociedad en los próximos días la operación en Olavarría y la zona de la marca china BAIC, siendo un nuevo hito para la empresa instalada en la Ciudad.

La reconocida automotriz asiática se suma al portfolio del grupo local, que continúa expandiendo su oferta en el mercado automotor, acompañando a marcas como Volkswagen, Jeep, RAM, Fiat, Massey Ferguson y su operación de usados seleccionados.

BAIC se posiciona actualmente entre las 10 marcas con mayor volumen de patentamientos en el país, consolidando su crecimiento en el mercado argentino.

La apertura oficial está prevista para el mes de abril en el predio de Grupo Haus, ubicado sobre Ruta Nacional 226, kilómetro 292. El espacio contará con un salón exclusivo de más de 1.000 m 2 destinado a la exhibición de unidades y servicios de postventa.

Ya se encuentran habilitados distintos canales de contacto para conocer y probar los modelos disponibles. Comunicate al WhatsApp: 2284 667175 o al Instagram @baicolavarria