Reunión con referentes del sector productivo e industrial

Este viernes, en el marco de la visita del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia se concretó un encuentro con empresarios y referentes del sector productivo, industrial y comercial del Partido de Olavarría en el Salón Rivadavia. La convocatoria tuvo principalmente como destinatarios empresas y firmas ligadas a la obra pública, por lo que pudo verse representantes de cementeras, metalúrgicas, corralones, constructoras, de logística y transporte, maquinarias viales, entre otras.

Wesner agradeció la participación y explicó que la convocatoria consistió en una rueda de diálogo, de intercambio, por lo que invitó a cada uno de los presentes a tomar luego la palabra. En ese marco, además, agregó que “nosotros sabemos y pensamos que sin obra pública no hay desarrollo, no hay contribución para fortalecer nuestro entramado productivo, que es tan diverso. Lo he dicho y ratifico en esta reunión, hoy los olavarrienses somos testigos y podemos decir que sin obra pública nuestra ciudad se ve muy complicada. El momento no es fácil, pero no corremos el cuerpo, le ponemos mucha creatividad, con la esperanza de poder cambiar el rumbo y poder salir de manera conjunta”.

Katopodis también agradeció la concurrencia de referentes empresariales de diversos sectores y ponderó que “la decisión y la actitud de Maxi de estar cerca, de escuchar, de habilitar estas mesas de diálogo me parece que es muy importante. En este contexto, gobiernos que escuchen, gobiernos que tengan compromiso con la realidad productiva y empresarial es fundamental. Lo relevante es poder escucharlos y poder compartir la mirada y la perspectiva de lo que vemos en un momento realmente muy difícil para todos”.

Distintos empresarios y referentes del sector productivo tomaron la voz para narrar no sólo la situación particular, sino también para plantear la preocupación e incertidumbre de cara a futuro. Caídas en las ventas, en la producción, incremento en el valor de los insumos, de los costos diarios fueron los lugares comunes de cada intervención.

En la reunión estuvieron presentes además el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, el secretario de Obras Públicas Orfel Fariña, la secretaria de Economía y Hacienda Eugenia Bezzoni, y funcionarios municipales. Además, de las senadoras provinciales Evelyn Díaz e Inés Laurini, el presidente del Concejo Deliberante de Olavarría Guillermo Santellán y ediles.