Realizarán controles gratuitos de prevención de cáncer de colon

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, y Lalcec organizan una campaña de concientización, que se iniciará la próxima semana.

Desde el próximo miércoles 25 al 31 de marzo, a partir de las 8, en la sede de Lalcec, profesionales del Servicio de Gastroenterología del nosocomio local atenderán con turnos programados, para brindar asesoramiento sobre los factores de riesgo y evacuar distintas consultas referidas exclusivamente a dicha patología.

Desde la organización indicaron que para programar turnos y consultas de horarios podrán comunicarse martes, miércoles o jueves de 9 a 11 al 2284-510025 o dirigirse personalmente a la sede de Lalcec en Mitre 2659.

Asimismo el día 31 de marzo, se realizará una jornada especial de promoción y prevención abierta a toda la comunidad, en el Paseo Mendía a las 17, bajo el lema “Un control a tiempo marca la diferencia”.

El Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon se conmemora cada 31 de marzo con el propósito de concientizar sobre esta enfermedad y hacer hincapié en la detección temprana.

El diagnóstico se realiza mediante la detección de sangre oculta en materia fecal o bien mediante colonoscopía, que permite no sólo el diagnóstico sino también el tratamiento de este tipo de lesiones.

Es importante la realización de un estudio preventivo de cáncer colorrectal en caso de presentar alguno o varios de estos factores:

Mayor de 50 años de edad; antecedentes familiares o personales de pólipos o cáncer colorrectal a partir de los 40 años; antecedentes de enfermedades inflamatorias intestinales o deposiciones con sangre.

El cáncer de colon es prevenible, tratable y curable.