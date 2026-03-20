La Plata: compró una tortilla, se intoxicó y murió

Una increíble tragedia enluta a La Plata por estos momentos y todo apunta a comida en mal estado. El hecho comenzó cuando una pareja compró una tortilla para cenar en un local cercano a su casa. Minutos después, ambos sintieron una fuerte descompostura, terminaron internados y el hombre falleció. Según comentan medios locales, la tortilla estaba contaminada con salmonella. El comercio fue clausurado preventivamente este viernes.

De acuerdo con diversos medios, la pareja había adquirido el alimento en un comercio de la zona de Plaza Rocha. Ya en su casa, al poco tiempo de comenzar a comer, ambos empezaron a experimentar síntomas intensos: náuseas, malestar general y ganas de vomitar. Lo que parecía un cuadro digestivo pasajero escaló con rapidez y derivó en una urgencia médica.

Ambos fueron trasladados al Policlínico San Martín, donde quedaron internados bajo observación. Mientras la mujer evolucionó favorablemente y logró recuperarse, el estado del hombre -que tenía problemas coronarios- se agravó con el correr de las horas. Finalmente, durante la noche del miércoles, se confirmó su fallecimiento.

Los primeros estudios médicos arrojaron la posible presencia de salmonella, una bacteria que provoca infecciones gastrointestinales y que puede resultar especialmente peligrosa en pacientes con enfermedades preexistentes. Todo apuntaría a los huevos de la tortilla.

Clausura

En horas del mediodía de este viernes se llevó adelante un operativo en el comercio apuntado por los intoxicados, ubicado en diagonal 73 y 3, y se procedió a su clausura.

Efectivos de Control Urbano se hicieron presentes en el lugar, indagaron a los responsables de la panadería "La Ideal" y buscaron pruebas. Por el momento no hubo información oficial acerca del operativo ya que no se precisó si finalmente se radicó la denuncia o bien se actuó de oficio. Lo cierto es que tras el procedimiento los inspectores colocaron la faja roja en el frente del local y quedó cerrado.

Intoxicación

La salmonelosis es una de las intoxicaciones más comunes en los humanos, junto a la shigelosis y el síndrome urémico hemolítico (SUH) por escherichia coli.

Es provocada por la bacteria salmonella y está estrechamente ligada con la ingesta de ciertos alimentos sin adecuada preparación.

“Se trata de una bacteria que causa una gastroenteritis o infección gastrointestinal. Se manifiestan con fiebre, dolor abdominal, diarrea y en algunos pacientes, sobre todo en los más chiquitos, ancianos o personas inmunosuprimidas, las consecuencias de una infección así pueden ser potencialmente graves, con alta deshidratación”, expresó un especialista.

“Es frecuente en la carne vacuna y de ave, huevos de gallina y pato, leche y productos lácteos, pescados y camarones (por agua contaminada con heces), aderezo preparado con huevo no pasteurizado, frutas y verduras (no lavadas correctamente), entre otras. De todos estos, los más frecuentes son los huevos”, agregó.