MANUEL VIANA MATEUS (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 15 de marzo de 2026 a los 91 años.

Su esposa María Caso; sus hijos: Rosa y Horacio Mateus; sus hijos políticos; sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento " C", domingo 15/03 de 16:00 a 21:00, y lunes 16/03 de 8:00 a 10:30. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, lunes 16/03 a las 10:30.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecino del barrio San Vicente, nacido en Portugal.

Jubilado de la Fábrica Loma Negra.