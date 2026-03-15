MANUEL VIANA MATEUS (Q.E.P.D.) | Infoeme
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 - 15 de Marzo de 2026 | 14:33

MANUEL VIANA MATEUS (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 15 de marzo de 2026 a los 91 años.

Su esposa María Caso; sus hijos: Rosa y Horacio Mateus; sus hijos políticos; sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento " C", domingo 15/03 de 16:00 a 21:00, y lunes 16/03 de 8:00 a 10:30.  RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, lunes 16/03 a las 10:30.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecino del barrio San Vicente, nacido en Portugal.

Jubilado de la Fábrica Loma Negra.

 

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