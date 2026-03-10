SUSANA RAQUEL MENDEZ DE HERRERA (Q.E.P.D.) | Infoeme
SUSANA RAQUEL MENDEZ DE HERRERA (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 10 de marzo de 2026 a los 88 años.

 

Su esposo Abel Herrera, sus hijos Mario Herrera, Joselino Pineda y Silvia Pineda, sus hijos políticos, sus hermanos, sus nietos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "D" 10/3/2026 de 12:00 a 20:00 PM 

RESPONSO: Capilla Ardiente

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecina de Villa Alfredo Fortabat, nacida en Laprida

Actividad que desarrollaba: Jubilada. Ama de Casa

 

